Vlahovic, non solo la Premier League: le 4 squadre su di lui

AFP via Getty Images

Nonostante il fatturato e i numeri, la sensazione che Dusan Vlahovic stia lentamente ma inesorabilmente perdendo terreno nel progetto tecnico di Thiago Motta sta diventando sempre più concreta. Un'eventualità che, fino a poco tempo fa, sarebbe sembrata impensabile, data la mancanza di alternative, ma che sta acquisendo realismo con il ritorno di Nico Gonzalez e l'arrivo di Randal Kolo Muani. Cristiano Giuntoli, intervistato nei giorni scorsi, ha ribadito più volte: «Non vogliamo fare mercato in uscita». Una posizione che resta valida solo fino a quando non arriveranno offerte concrete.

E queste offerte potrebbero arrivare, visto che Vlahovic è nel mirino di diverse squadre della Premier League, tra cui Arsenal, Chelsea e Tottenham, oltre al Paris Saint-Germain. Il suo contratto, in scadenza nel 2026, non ha attualmente ampi margini di rinnovo, il che fa presagire un'estate rovente sul fronte cessioni. E chissà che nei prossimi dieci giorni non si possano già registrare novità in tal senso.