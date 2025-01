Vlahovic, non ci sono più Kean e Milik. Così Motta lo mette da parte

AFP via Getty Images

Il profilo di Randalrappresenta la nuova “normalità” con cui Dusan Vlahovic dovrà confrontarsi d’ora in avanti. Perché, come ha sottolineato Thiago Motta, «in una grande squadra come la Juventus è normale, anzi “molto normale”, che ci sia concorrenza tra i giocatori». Una situazione che, per il serbo, costituisce una novità quasi assoluta da quando ha messo piede a Torino nel gennaio del 2022.All’epoca, infatti, Vlahovic era stato accolto come il ragazzo della provvidenza, colui che avrebbe colmato il vuoto lasciato da un gigante come Cristiano Ronaldo. Era il predestinato, l’uomo su cui puntare senza se e senza ma, circondato da una fiducia incondizionata e immune dalla concorrenza interna. Né, per costi, status o ruolo all’interno del progetto, potevano davvero contendergli il posto. Tutto, nel bene e nel male, gravava sulle sue spalle: il peso del cartellino, le aspettative ambientali e il ruolo di insostituibile leader offensivo.