Quello di oggi è il giorno di Dusan Vlahovic , che è tornato alla Continassa ed è pronto a iniziare una nuova stagione con la. Ieri per lui è arrivata anche la "consacrazione" di- "è un grande giocatore, ma il talento ha bisogno della squadra", le sue parole - che ha tutta l'intenzione di metterlo al centro della sua squadra. Come confermato dai colleghi di Calciomercato.com, infatti, non c'è nessuna possibilità che il serbo possa diventare un uomo mercato come un anno fa, quando sembrava vicinissimo lo scambio con Romelu Lukaku sull'asse Torino-Londra, sponda, non andato in porto per ammissione dello stesso Cristiano Giuntoli per una ragione economica. Dai Blues non sono arrivati altri segnali, quindi Dusan non si muoverà dalla Juve.