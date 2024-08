Dusanha vissuto una serata difficile nella partita amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, conclusasi con una sconfitta per i bianconeri. L'attaccante serbo, in campo per tutti i 90 minuti, non è riuscito a lasciare il segno, rimanendo a secco sia di gol che di assist.non ha mai centrato la porta, con 2 tiri fuori bersaglio e 1 tentativo bloccato dalla difesa avversaria. Le sue difficoltà si sono riflesse anche nei: su 4 contrasti a terra e 1 aereo, non ne ha vinto nessuno. Con soli 33 tocchi del pallone e 18 passaggi riusciti su 22 tentati (82% di precisione), Vlahovic ha faticato a entrare nel vivo del gioco, offrendo un'unica palla chiave per i compagni.Il numero 9 juventino non è riuscito a creare occasioni significative, dimostrando di dover ancora trovare la giusta intesa con i nuovi schemi di Thiago Motta. Una prestazione che lascia spazio a riflessioni in vista delle prossime sfide.