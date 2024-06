Situazione Dusan: a partire dall'inizio della prossima stagione, il suo ingaggio sarà di circa 24 milioni lordi, rendendolo il calciatore più pagato della Serie A. Questo significa che, in rapporto ai numeri di questa stagione, ogni gol di Vlahovic costerebbe alla Juventus circa 1,3 milioni di euro. Con un contratto in essere fino al 2026, la Juventus ha proposto un'estensione fino al 2028, ma con un ridimensionamento dell'ingaggio a 8 milioni di euro annui. Tuttavia, le distanze tra le parti rimangono ampie, e a queste cifre diventa complesso anche immaginare una cessione del giocatore, considerando che il mercato potrebbe non offrire acquirenti disposti a sostenere un tale esborso finanziario.