Dusan, dal ritiro della nazionale serba, ha parlato così di presente, futuro e Juventus."La Juventus è uno dei club più grandi al mondo, il più grande d’Italia ed è abituata a vincere trofei ogni anno. Per quanto riguarda lo Scudetto, fino a febbraio eravamo in corsa, ma alla fine l'Inter lo ha vinto meritatamente. Nessun dramma, questa stagione potrebbe rappresentare un grande trampolino di lancio e un grande incoraggiamento per noi. Abbiamo visto che possiamo competere, sicuramente la Juventus deve tornare a vincere lo Scudetto, deve avere l'ambizione di vincerlo"."Non sappiamo se vinceremo l'anno prossimo, ma stiamo aprendo un nuovo ciclo, abbiamo tanti giovani, e sicuramente lotteremo il titolo" ha continuato Vlahovic, che sui risultati ottenuti nella stagione appena conclusa ha detto: "Siamo tutti molto contenti della vittoria della Coppa Italia: onestamente, questo era il nostro obiettivo all’inizio dell’anno insieme alla qualificazione diretta alla Champions League, ci siamo riusciti e per questo siamo tutti soddisfatti"."Non abbiamo avuto la possibilità di bere il caffè, dato che la partita era finita molto tardi. Sono un po' timido con le persone in generale quando non le conosco bene, non volevo fargli molte domande: ho sempre la sensazione di dare fastidio o di disturbare, e non volevo assolutamente, specie dopo la partita. Poi è stato lui stesso a chiedermi alcune cose, abbiamo parlato di molti argomenti: mi ha fatto un'impressione incredibile. Davvero, sono senza parole per i consigli che mi ha dato".