Vlahovic-Juventus: l'idea di Thiago Motta

Trasformare Dusanin un rapace d'area, affiancandogli i giocatori che sappiano metterlo nelle migliori condizioni per segnare (da qui la richiesta al club di calciatori di inserimento, che vedono la porta e creano superiorità numerica). Questa una delle missioni dialla, che deve necessariamente fare in modo di valorizzare il serbo classe 2000 per almeno un paio di ragioni: al momento non ci sono le risorse per ingaggiare un altro attaccante e, soprattutto, lo stipendio del 24enne salirà a breve a 12 milioni di euro netti, circa 24 lordi.Una cifra decisamente fuori portata, questa, per gli attuali standard del club bianconero, che infatti aveva proposto a Vlahovic unpropedeutico a spalmare l'ingaggio su più annualità. Peccato che né il giocatore né il suo agente Darkoabbiano aperto a questa ipotesi, mettendo di fronte la Juve, sostanzialmente, a una sola possibilità: rimandare il discorso e, nel frattempo, trattenere Dusan a Torino, nella speranza che Thiago Motta riesca a portare a termine la sua missione di farlo segnare, così che ogni suo goal finisca per impattare meno sulle casse del club.