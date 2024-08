Comparsa a Euro 2024

Le amichevoli con la Juventus

I numeri di Vlahovic nelle amichevoli con la Juventus

4 presenze

316 minuti giocati

1 goal

1 rigore sbagliato

Dall'impalpabile recita a Euro 2024 alle amichevoli decisamente prive di lampi con la maglia della. In altre parole non è stata un'estate semplice perche, dopo i 18 goal della passata stagione tra cui quello decisivo che ha consegnato ai bianconeri l'ultima Coppa Italia, è chiamato anche quest'anno a ricoprire il ruolo di epicentro offensivo della Vecchia Signora all'imbocco di questa nuova era targata Thiago Motta.Il centravanti serbo rimane, senza dubbio, un punto fermo all'interno del 4-2-3-1 tracciato dal tecnico italo-brasiliano ma le risposte del classe 2000 sono state sin qui piuttosto contradditorie, al culmine di un'estate non propriamente brillante.Agli Europei, disputati con la maglia della Serbia, l'ex attaccante della Fiorentina è stato schierato con i gradi da titolare contro Inghilterra e Slovenia, mentre nella sfida decisiva contro la Danimarca è stato inserito in campo dal ct Dalic per soli 23 minuti. Morale della favola, il suo Europeo si è chiuso con 0 goal e 0 assist in 177 minuti giocati. Troppo poco per uno dei giocatori sicuramente più attesi all'appuntamento con la vetrina continentale.Terminato il breve periodo di vacanza post Europei, Vlahovic è rientrato in tempo utile per prendere parte al ritiro di Herzogenaurach dove la Juventus ha disputato la sua prima amichevole contro il Norimberga, nel corso della quale il serbo ha fallito un calcio di rigore. Esecuzione dal dischetto che invece ha avuto buon esito nella seguente sfida di Pescara contro il Brest. Contro la Juventus Next Gen e l'Atletico Madrid il serbo è rimasto a secco, fallendo tra l'altro una ghiotta occasione contro i Colchoneros. Semplicemente la fotografia di un momento 'no', dove il killer instinct dei momenti migliori ha lasciato spazio ad una fase di autentico appannamento. Già a partire dalla gara col Como sarà necessario cambiare registro.





