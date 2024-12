Il futuro di Dusanrimane un tema caldo, soprattutto considerando le aspettative che molti tifosi bianconeri avevano riposto in lui. Sebbene il serbo continui a essere il miglior marcatore della squadra, le sue prestazioni non sempre hanno soddisfatto pienamente, soprattutto per quanto riguarda l’impatto generale sul gioco e la sua costanza in campo. A prescindere da questi aspetti, la Juventus si trova in una situazione cruciale, poiché senza un rinnovo entro i prossimi mesi, il club potrebbe trovarsi costretto a riconsiderare una sua cessione.Intanto, il mercato si muove e, in Inghilterra, sono tornati a circolare voci riguardo a un interesse concreto da parte dell’Arsenal. Tuttavia, sebbene la Juve possa eventualmente valutare un'offerta, ilsembra più focalizzato su altre opzioni. Infatti, la prima scelta dei Red Devils per rinforzare l’attacco rimane Gyokeres dello Sporting, anche se un eventuale addio di Vlahovic potrebbe riaprire spazi per un trasferimento in Premier League.