Euro 2024 si è rivelato indigesto per lui e per la sua Nazionale, con alcuni comuni denominatori rispetto agli ultimi mesi a tinte bianconere: lui tanto e troppo nervoso, la sua squadra alle spalle incapace di servirlo in maniera convincente, scrive Tuttosport. Adesso sole e mare per ricaricare le batterie, quelle nelle gambe e quelle nella testa. E per ricaricare, chissà, anche la batteria dello smartphone per qualche selfie spensierato, visto che da diversi giorni sui suoi profili social è calato il silenzio, si legge.Medita e rimugina, allora, Vlahovic. E, intanto, comincia a programmare la nuova stagione. Anche in vacanza, il serbo non lascia mai passare giorno senza lavorare almeno qualche ora sul proprio fisico, per mantenere il proprio peso-forma e per presentarsi tirato a lucido in ritiro. Prima di Torino, però, Belgrado: lì è solito anticipare il lavoro che svolgerà alla Continassa e l’imminente estate, secondo i programmi attuali, non farà eccezione.