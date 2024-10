Le parole di Fabioa Sky:“Vlahovic che pure ha segnato, anche oggi è arrivato alla conclusione pur sbagliando un gol clamoroso, è poco coinvolto in questa Juventus. I dati ci dicono che è ultimo per tocchi nei 90’ con la media di 23.1, meno di Perin e Di Gregorio. Per passaggi ricevuti nei 90’ è ultimo con 16.7, meno anche qui di Di Gregorio e Perin. Come passaggi progressivi ricevuti, ovvero nel terzo di campo avversario e quindi dove Vlahovic dovrebbe far male, è decimo con 4.1. E anche i passaggi effettuati, avendo poco la palla, sono drasticamente diminuiti rispetto all’anno scorso. Ha comunque segnato fino ad ora, però i numeri ci dicono che è quello meno trovato dai compagni”.