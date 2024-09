Vlahovic non segna contro le big? Cosa dicono i numeri

Le grandi partite di Vlahovic

Si parla sempre di, quando non segna, quando fa doppietta. Poco cambia, anche perché lo stesso centravanti aumenta le discussioni intorno a lui con esultanze come quella contro il Genoa. Una reazione che non è piaciuta ad esempio a Paolo Di Canio, ex attaccante e ora opinionista di Sky: "Fammi due doppiette negli scontri diretti e allora poi fai l’arrogante. Non col Genoa e a porte chiuse". Affermazioni che portano poi ad un altro tema di cui spesso si parla quando c'è Vlahovic di mezzo. "S? Vediamo cosa dicono i numeri della scorsa stagione e il confronto con gli altri grandi centravanti del campionato italiano.Nella stagione 2023/2024onquistando il secondo posto nella classifica dei marcatori, dietro a Lautaro Martinez. Delle reti realizzateUn goal su quattro quindi negli "scontri diretti". Com'è normale che sia, anche il serbo abbassa la propria media nelle sfide più complicate. Un trend che non riguarda però solo Dusan. Facendo il confronto con Lautaro Martinez ad esempio, vediamo che nello scorso campionatoIn proporzione, l'attaccante dell'Inter ha avuto un calo maggiore tra il rendimento con le squadre più forti e quelle di metà/bassa classifica. Analizzando poi altri grandi centravanti che l'anno scorso erano in Serie A come Giroud e Lukaku, il discorso non cambia. Per l'ex Milan quattro reti con le prime sette, come Vlahovic. Decisamente peggio Lukaku che ha segnato una sola rete, confermando lui si di avere "problemi" in certo tipo di gare.Vlahovic segna meno con le big? Si, come fanno tutti, anche i migliori attaccanti del mondo ma i numeri indicano che questo non è certo un problema di Dusan. Pensando poi in generale alle partite più importanti e decisiveche ha giocato (vincendo l'ultima proprio grazie alla sua rete).che avrebbe potuto mandare i bianconeri in finale. Insomma, Vlahovic si può criticare, ma ci sono argomenti ben più "validi" rispetto a quello di non segnare nei momenti importanti e contro le big.