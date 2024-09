Genoa-Juventus, la partita di Dusan Vlahovic

La triste fotografia dellaincapace di trovare il goal per tre partite consecutive in campionato ritraeva proprio il volto di, addirittura sostituito al termine del primo tempo del big match pareggiato 0-0 contro il Napoli. Uno scenario senza dubbio pesante, dal sapore di bocciatura, e che nei giorni a venire aveva addirittura alimentato le voci riguardo ad un possibile cambio tattico, da parte di Thiago Motta, del quale a farne le spese sarebbe stato proprio l'attaccante serbo. Ad una settimana di distanza, invece, il mondo si è letteralmente capovolto. E lo ha fatto nel modo più positivo e dolce che ci sia.indirizzando la partita proprio nel momento in cui i fantasmi sembravano sul punto di riproporsi. L'attaccante serbo si è infatti assunto la responsabilità di trasformare il calcio di rigore che ha illuminato il percorso di una Juve tornata finalmente vincente anche in campionato.Un rigore trasformato in maniera chirurgica, con grande freddezza. Ma non solo. Perché DV9 nella ripresa ha deciso di aggiungere il carico di effetti speciali alla sua partita e dopo appena sette minuti ecco servito il bis con un pregevole mancino ad incrociare che si è insaccato in buca d'angolo, griffando la seconda doppietta del suo campionato, ad un mese di distanza dalla prima messa a referto al Bentegodi contro il Verona. Nel mezzo un mese scandito da tante difficoltà che oggi assomigliano soltanto ad un pallido ricordo.E così nel giro di una settiman- con 4 goal in 6 partite - a braccetto con Thuram, Retegui e Pulisic. Decisamente niente male. Decisamente il modo migliore per silenziare le critiche piovutegli addosso in tempi recenti. Dusan l'ha fatto e l'ha fatto nella lingua che conosce meglio: quella del goal.





