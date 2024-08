Vlahovic al Fantacalcio: titolare alla Juventus?

Vlahovic al Fantacalcio: ruolo

Ruolo Classic: A

Ruolo Mantra: PC

Vlahovic al Fantacalcio: valutazione

Valutazione Classic: 37

Valutazione Mantra: 38

Quella che sta per iniziare sarà la terza stagione completa per Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. Arrivato a Torino a gennaio del 2022, l'ex attaccante della Fiorentina ha sin qui realizzato 41 goal in 101 partite con la maglia bianconera. Da quest'anno, Dusan lavorerà con un nuovo allenatore perché alla Juventus, dopo i due anni e mezzo vissuti con Massimiliano Allegri, è arrivato Thiago Motta.Dusan Vlahovic è destinato a ricoprire un ruolo di primaria importanza all'interno del progetto tecnico di Thiago Motta alla Juventus. L'attaccante serbo, a prescindere dal modulo che verrà adottato dal tecnico italo-brasiliano, sarà il terminale offensivo zebrato. Di conseguenza è da mettere in preventivo un importante investimento anche in chiave Fantacalcio se si vorranno mettere le mani sul classe 2000.Vlahovic, all'interno del listone ufficiale pubblicato in data 31 luglio, è stato listato al Fantacalcio in qualità di attaccante, nella versione Classic, e come punta centrale in quella Mantra.E' stata definita anche il valore iniziale di Dusan Vlahovic al Fantacalcio, ovvero il prezzo base al quale sarà possibile ingaggiarlo.