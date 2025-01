Le condizioni di Vlahovic e Conceicao

Archiviato il deludente pareggio contro il Torino, per lail tempo dei rimpianti è già finito perché all'orizzonte c'è già il big match contro l'Atalanta, valevole per il recupero della diciannovesima giornata di campionato, e in programma martedì 19 gennaio al Gewiss Stadium di Bergamo.Una sfida dall'alto coefficiente di difficoltà, ma che deve diventare occasione utile per invertire un trend che si sta facendo sempre più preoccupante. Una grossa mano la potrebbero dare coloro che hanno saltato il derby con il Torino, ovvero. Tasselli che Thiago Motta spera di recuperare per la gara contro i bergamaschi.Dusan Vlahovic è alle prese con un affaticamento muscolare che gli ha impedito di prendere parte a Torino-Juventus, così come Conceicao che dopo essersi fermato nel riscaldamento di Juventus-Milan di Supercoppa italiana, ha accusato un sovraccarico a livello del flessore.Due intoppi di non grave entità, ma che necessitano di un monitoraggio quotidiano. E a poco meno di tre giorni dalla sfida di Bergamo la presenza dei due è da considerare in forte dubbio, quantomeno stando alle parole di Thiago Motta nel post partita contro il Torino:"Ci saranno a Bergamo? Non lo so. Ieri e oggi hanno provato ad allenarsi, ma non erano nelle condizioni per stare con la squadra oggi. Vedremo se riusciamo a recuperarne uno o due, oppure nessuno: ci sono pochi giorni, speriamo di recuperare anche altri giocatori per gestire le tante gare".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui