Vlahovic ha vinto il duello con David?

. Tracosì come tra, probabilmente i due uomini più attesi del match di ieri sera allo Stadio Pierre Mauroy. Il canadese l'ha sbloccata e il serbo l'ha ripresa, in un vero botta e risposta come in ogni duello che si rispetti. In Francia il numero 9 bianconero ha messo in campo una prestazione più che positiva, impreziosita dal goal dal dischetto che gli ha consentito di eguagliare a quota 50 un grande ex come Carlos Tevez, con l'indimenticato Gianluca Vialli ora distante appena tre lunghezze.A esaltarlo potrebbe essere stato proprio il senso di competizione con un possibile rivale (anche sul mercato…), che avrebbe pure potuto battere se… non fosse stato da solo. Sì, perché il problema della Juve contro il Lille è stato soprattutto la mancanza di una vera alternativa a Dusan, che avrebbe potuto completare nella ripresa il lavoro ben impostato da lui in un'ora di gioco, prima di un cambio che comunque prima o poi sarebbe arrivato. A Vlahovic, dunque, tocca tenere duro, resistere almeno fino a gennaio. Una possibile mossa di Cristiano Giuntoli, poi, potrebbe favorire anche un suo ulteriore salto di qualità.