Vlahovic torna tra i convocati?

Come stanno Douglas Luiz e Nico Gonzalez

Archiviato lo 0-0 di San Siro contro il Milan, che ha comunque permesso alladi mantenere l'imbattibilità in campionato, per la squadra diè già tempo di focalizzarsi sull'obiettivo, con i bianconeri che mercoledì faranno visita all'al Villa Park di Birmingham, con l'obiettivo di centrare una vittoria che in Europa manca da due partite, ovvero dall'affermazione sul campo del Lipsia dello scorso 2 ottobre.Il tecnico della Vecchia Signora, alle prese con una situazione di estrema emergenza è in attesa di capire su quali effettivi potrà contare in vista della trasferta in terra inglese che può rappresentare uno snodo importantissimo per la Juventus in chiave percorso europeo.Dusan Vlahovic, reduce da un problema di natura muscolare alla coscia rimediato in Nazionale, non ha riportato lesioni di natura muscolare ma non è stato convocato per la sfida di San Siro contro il Milan. Il serbo tornerà a disposizione con l'Aston Villa? Il nodo è evidentemente ancora da sciogliere, ma le possibilità di vederlo quantomeno in panchina sembrano essere in risalita.Il faccia a faccia contro la squadra di Unai Emery non sarà l'occasione buona per rivedere in squadra sia Douglas Luiz che Nico Gonzalez. Il brasiliano, nonché ex di turno, non è ancora al meglio nonostante nel suo caso non siano state evidenziate lesioni a livello muscolare, mentre per quanto riguarda l'ex Fiorentina sarà necessario pazientare ancora un po'. E' lecito attendersi un suo rientro in squadra attorno alla prima metà del mese di dicembre. Thiago Motta, dal canto suo, non vede l'ora di averli nuovamente a disposizione dopo una prima parte di stagione davvero complessa.





