La Juventus ha svolto l’ultimo allenamento martedì in vista dell’attesa sfida di Champions League contro il Manchester City, in programma mercoledì 11 dicembre all’Allianz Stadium. I bianconeri, guidati da Thiago Motta, hanno lavorato intensamente per prepararsi al meglio ad affrontare una delle squadre più forti d’Europa, allenata da Pep Guardiola. La sessione si è concentrata sia su esercitazioni tattiche che su schemi offensivi e difensivi, con particolare attenzione alla fase di pressing e alla gestione del possesso palla. L’ambiente è apparso carico e determinato, consapevole dell’importanza della sfida per il cammino europeo della Juventus.