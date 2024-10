Tre gol in passato: uno al Franchi ai tempi della Fiorentina, uno in finale di Coppa Italia all’Olimpico e uno all’Allianz Stadium undici mesi fa, nella gara d’andata della scorsa stagione. Mai però al Meazza. In sette stagioni in Italia, Dusan Vlahovic non ha mai segnato a San Siro, né contro l’Inter né contro il Milan. La serata sembra ideale per rompere il tabù: il centravanti serbo è reduce da due partite a secco, tra campionato e Champions (contro Lazio e Stoccarda), dopo l’exploit di fine settembre-inizio ottobre, quando ha realizzato cinque gol in tre partite tra Serie A e Coppa. Attualmente, Vlahovic ha una media di una rete ogni 124 minuti in campionato, superiore a quella di Lautaro Martinez (un gol ogni 188 minuti), ma inferiore a quella dell’altro nerazzurro Marcus Thuram (una ogni 92 minuti). Un buon inizio, ma dal numero nove bianconero ci si aspetta sempre di più, soprattutto nei momenti cruciali. La Juventus, dopo la prima sconfitta stagionale, cercherà di rialzarsi con ambizione, puntando a battere i campioni d’Italia in casa loro, dove finora hanno ceduto solo nel derby.