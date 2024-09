Quando scade il contratto di Vlahovic?

Quella appena iniziata è la terza stagione full time per Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. L'attaccante serbo è approdato in quel di Torino a gennaio del 2022, dalla Fiorentina, per una maxi operazione da oltre 80 milioni di euro se si conteggiano anche i bonus. Con la maglia della Juve, il classe 2000 ha sin qui collezionato 43 goal in 104 partite, vincendo una Coppa Italia con tanto di rete decisiva in finale contro l'Atalanta.Il contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus varrà per altri due anni. La scadenza è infatti fissata al 30 giugno 2026.