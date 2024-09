Vlahovic, il confronto tra le stagioni: non è la peggior partenza di sempre

Goal dopo sei partite: 1

Goal alla fine della stagione: 21 (40 presenze)

Goal dopo sei partite: 4

Goal alla fine della stagione: 28 (45 presenze)

Goal dopo sei partite: 4

Goal alla fine della stagione: 14 (42 presenze)

Goal dopo sei partite: 4

Goal alla fine della stagione: 18 (38 presenze)

Goal dopo sei partite: 2

Goal alla fine della stagione: -

Se già dopo la partita contro la Roma,era entrato nel mirino della critica, adesso che sono quattro partite che non segna, il suo nome è al centro della discussione. Il tema Vlahovic è senza dubbio uno di quelli che fanno maggiormente rumore e che tiene banco in casaNon è la prima volta che Vlahovic ha dei momenti di digiuno ( QUI TUTTI I PRECEDENTI ). Ma rispetto agli altri inizi di stagione come si colloca l'avvio di quest'anno?Ci sono giocatori che faticano più di altri a mettersi in condizione, per caratteristiche fisiche e non solo. Ecco, Vlahovic, nonostante una struttura così importante, in realtà è spesso partito forteil doppio di quelli segnati nella stagione in corso. Quella di quest'anno non è comunque il peggior avvio per il centravanti serbo, che alla Fiorentina nella stagione 2020/2021 - quella in cui poi esplose segnando oltre 20 goal. Vediamo il confronto tra tutte le "partenze" di Vlahovic e quanto poi è riuscito a segnare alla fine della stagione.