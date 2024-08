La Juventus spera che Dusanpossa trasformare la stagione in un refrain positivo e ripetuto, con gol e prestazioni che dimostrino il suo valore. Dopo l'investimento di 75 milioni di euro nel gennaio 2022, i bianconeri si aspettano che l’attaccante serbo diventi un pilastro intoccabile della squadra, evitando una situazione simile a quella di Federico Chiesa, che si avvicina a una possibile separazione.Vlahovic ha un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2026, ma il rinnovo non sembra essere imminente. Dopo mesi di discussioni senza un accordo in vista, l'incertezza sul futuro del giocatore persiste. La Juventus ha bisogno che l'attaccante dimostri costantemente il suo valore sul campo, sia per la squadra che per se stesso. Lo scrive il Corriere dello Sport.