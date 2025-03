Italia, Cambiaso lascia il ritiro: 'Non ha recuperato completamente', il comunicato e le sue condizioni

Getty Images

Cambiaso lascia il ritiro della Nazionale: le sue condizioni

Dietrofront per quanto riguardache sembrava pronto a rientrare in campo e mettersi a disposizione diin programma domenica sera. Lo stesso allenatore nel post partita di Italia-Germania a veva rassicurato sulle condizioni del giocatore. In realtà, il calciatore della Juventus non sarà presente nel match di ritorno di Nations League. Come comunicato dalla Federazione infatti, Cambiaso ha lasciato il ritiro della Nazionale.La Federazione sui social ha comunicato la decisione presa in giornata: "Cambiaso lascia il ritiro della Nazionale. Il difensore, arrivato domenica scorsa in ritiro con un trauma alla caviglia sinistra, non ha recuperato completamente e proseguirà le cure del caso presso il club di appartenenza". L'esterno si era allenato a parte in questi giorni dopo il problema accusato nel finale di Fiorentina-Juventus.

Verso Juventus-Genoa: Cambiaso recupera?

Cambiaso era rimasto a Coverciano proprio perché lo staff della Nazionale sperava in un suo recupero per almeno la seconda partita degli azzurri. Niente da fare però per l'esterno bianconero che rientra a Torino dove proseguirà il recupero verso il match contro il Genoa, in programma sabato 29 marzo. C'è ancora più di una settimana di tempo per Cambiaso che punta quindi ad esserci nel prossimo turno di campionato. Il giocatore sarà monitorato nei prossimi giorni.