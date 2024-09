Il confronto con le passate annate

Serie A 21/22 (3 giornate): 3 goal, 0 assist

Serie A 23/24 (3 giornate): 2 goal, 1 assist

Serie A 24/25 (3 giornate): 2 goal, 0 assist

Diverso stile di gioco, dinamiche di gol diverse

Quello di Dusan Vlahovic è stato un avvio di stagione di bon livello con la maglia bianconera. Centrale nel gioco bianconero e riferimento offensivo della squadra, il giocatore sembra aver ritrovato quella brillantezza che era stata smarrita nelle stagioni. O meglio, il serbo alternava buoni periodi di forma ad altri in cui manifestava segnali di nervosismo nonostante l'impegno. L'avvio di stagione del giocatore è stato prima di tutto buono, ma anche promettente a livello tecnico-tattico e a breve potrebbero iniziare i discorsi di rinnovo Questa sarà la terza stagione del serbo in maglia bianconera, se escludiamo la mezza annata 21/22 a partire da gennaio. Questo inizio di stagione è in linea con quelle precedenti. Nella stagione 21/22 Vlahovic segnò tre reti in due gare. Nella precedente annata invece siglò due goal in tre match, ma mise a referto anche un assist nella sfida inaugurale contro l'Udinese. Infine arriviamo a questa nuova annata, dove l'attaccante serbo ha siglato due reti nel match contro l'Hellas Verona.



L'avvio di stagione del giocatore dunque è linea con le precedenti due, ma vi sono delle differenze a livello di coinvolgimento del giocatore e anche nella dinamica dei gol. Nell'annata 21/22 Vlahovic aveva trovato la via del goal tre volte, ma due di questi erano stati un calcio di rigore contro il Sassuolo e una punizione splendida contro la Roma. Tra l'altro anche la successiva rete nel match contro lo Spezia arrivò su punizione. Nell'avvio di stagione 23/24 il serbo trovò il gol all'esordio contro l'Udinese su penalty, andando poi di nuovo in rete nella gara successiva col Bologna su azione. Infine in questo primo scorcio di campionato Valhovic ha trovato un gol su azione e un altro su penalty. Potenzialmente però potevano essere molti di più. Questo è dovuto al fatto che con il nuovo stile di gioco adottato dalla Juventus sono state incrementate le occasioni potenziali per il giocatore.





