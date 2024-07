, all'imbocco della sua terza stagione full-time con la, sarà chiamato gioco forza a rappresentare l'epicentro offensivo della formazione allenata da Thiago Motta. Il serbo si è presentato in ritiro - dopo un Europeo decisamente anonimo con la Serbia - tirato a lucido e con la voglia di vestire da subito i panni del leader alle porte di questo nuovo ciclo di marca bianconera. Nel frattempo Dusan ha approcciato a questi primi giorni di ritiro in Germania con grande voglia, abnegazione e con qualche giocata di lusso come si vede nell'ultima clip postata dalla Juventus sui propri social: nel corso della partitella, il classe 2000 si è esibita nella proverbiale 'ruleta' tanto cara a Zinedine Zidane. Un gesto tecnico di grande finezza ed eleganza ad eludere l'intervento di Miretti. Morale della favola, un Vlahovic decisamente ispirato.