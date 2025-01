Presente durante il programma tv 'C'è posta per te', l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha poi parlato dell'esperienza ai microfoni di WittyTV. Di seguito le sue parole. 'Era veramente difficile perché ci sono state tantissime emozioni per come è stata raccontata la storia. Dall’altra parte sono contento di aver potuto conoscere persone che hanno fatto così tanti sacrifici passando diverse cose. Quando ero piccolo vivevo con i miei genitori e i miei nonni, fino a 15 anni abbiamo vissuto insieme e loro facevano tantissimo per mia sorella e me. Sono il nostro punto di riferimento'.