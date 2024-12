Il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida contro il Manchester City. Le parole:PERIODO- "Certamente non era un periodo positivo. Per la Juve pareggiare è un po’ come perdere e questa vittoria era quello che serviva, ci dà tanta consapevolezza e altrettanta fiducia. Tra tre giorni giochiamo qui e dobbiamo trovare un’altra vittoria per dare senso a questa sera"."Per me tutti i goal sono importanti, ancora di più se serve alla squadra. Spero di continuare così e segnarne tanti altri"."Vogliamo crederci sempre, il nostro obiettivo è quello di vincere ogni partita. Noi tutte le partite giochiamo per vincere, vediamo come andrà".Ho detto ai miei compagni che non avrei avuto paura per questa sera perché queste partite si preparano da sole, dobbiamo ottenere vittorie perché alla fine della stagione i punti diventano pesanti. Sicuramente non siamo contenti per le ultime partite. Chi sta alla Juve è qui perché se lo merita, adesso dobbiamo guardare avanti".