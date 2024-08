Verona-Juventus, le parole di Vlahovic

Juventus, le parole di Savona

L'Mvp diha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn:"Gli faccio i complimenti, era alla sua prima partita, ha fatto anche goal. Sono contento per lui e per tutti.""Sicuramente stiamo facendo un gioco diverso, questo non toglie qualcosa all'ultimo anno in cui abbiamo comunque fatto bene. Nella prima giornata non ho fatto goal, sono stato un po' sfortunato. Oggi sono contento di come ci siamo comportati, dell'atteggiamento, il risultato è la conseguenza del lavoro.""Non vorrei che sia interpretato nel modo sbagliato quello che dico, sicuramente sta lavorando tanto sull'atteggiamento. Quello non puoi sbagliarlo, dopo l'atteggiamento viene tutto, se ci sei con la testa, ti viene tutto meglio. Questa è la cosa più importante, l'unità del gruppo e le cose tattiche che sappiamo noi."Mi ha detto (Vlahovic, ndr) che non l'ha toccata, quindi devo dire che me l'ha lasciato".EMOZIONI - "Sicuramente un sogno, speriamo di continuare così."