Molti volti noti, da campioni sportivi a celebri tifosi juventini, hanno inviato messaggi di incoraggiamento adopo il grave infortunio subito nella partita di Champions League contro il Lipsia. Tra i tanti sostenitori spiccano i nomi di Tortu, Paltrinieri, Elia Viviani, Linus, Eros Ramazzotti, e anche l'ex capitano Giorgio Chiellini. Ognuno di loro ha voluto esprimere vicinanza e supporto al difensore brasiliano in un video realizzato da Savoirsport, che è rapidamente diventato virale sui social. I messaggi toccanti di incoraggiamento e forza hanno colpito il pubblico, mostrando il grande affetto per Bremer in questo momento difficile.