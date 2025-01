Getty Images



Viola Calligaris salta la Roma, il motivo

Una brutta notizia in casa Juventus Women. Violanon è nemmeno partita per la trasferta di Roma dove alle 15.30 le bianconere di Max Canzi saranno ospiti della Roma di Alessandro Spugna allo stadio Tre Fontane. Canzi che per l'occasione recupera Paulina Krumbiegel e anche Azzurra Gallo ma dovrà fare a meno di Caligaris.Il difensore ha rimediato un trauma contusivo costale, quindi è rimasta a Torino per proseguire le cure. Le sue condizioni verranno valutate quotidianamente in vista della prossima sfida contro l'Inter.