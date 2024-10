Valerenga-Juventus Women, la partita di Viola Calligaris

minuti giocati: 90'

Salvataggi: 4

salvataggi sulla linea: 1

Tiri bloccati 1

intercetti: 1

contrasti: 5

tocchi: 27

precisione dei passaggi: 62%

contrasti a terra (vinti): 8 (5)

duelli aerei (vinti): 2 (1)

palle lunghe (precise): 4 (3)

falli: 1

Una delle migliori in campo ieri sera per la Juventus Women nella sfida di Women's Champions League contro il Valerenga è stata certamente il difensore svizzero classe 1998 Viola Calligaris. Un muro in fase difensiva con una prestazione degna di nota. I numeri della sua sfida mettono in evidenza la grande prestazione dal punto di vista difensivo, quasi impeccabile. (Dati SofaScore)