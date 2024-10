Le parole di Patricka Dazn:"È stato importante vedere l'Inter tornare a giocare la finale di Champions e la Juve nei primi posti. Ci sono giocatori che stanno crescendo e che diventeranno tra i più importanti in Europa. Quando ero all'Inter questa partita era sempre molto importante e molto difficile da giocare. Secondo me è più importante per l'Inter che per la Juventus, perché c'era sempre questa frustrazione dei nerazzurri e dei loro tifosi che ritenevano che la Juve vincesse senza meritare. È sempre stata una partita difficile da giocare anche per la pressione, ricordo le tensioni prima delle partite. Tra noi giocatori ci si diceva che era una sfida da non perdere perché molto importante per i tifosi".