In una recente intervista, Arturoha raccontato un aneddoto riguardante il suo ex compagno di squadra, Toni Kroos, ai tempi in cui entrambi militavano nel Bayer Leverkusen. Vidal ha dichiarato: "Toniha imparato molto da me. Abbiamo giocato insieme al Bayer Leverkusen"."Era arrivato in prestito dal Bayern Monaco, tecnicamente era bravo, ma gli mancava il tocco. Io e Renato Augusto gli abbiamo spiegato cosa significava davvero il calcio, gli abbiamo insegnato molto".Secondo Vidal, Kroos ha beneficiato enormemente dei consigli e dell'esperienza dei suoi compagni di squadra più esperti.