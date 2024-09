La Juventus comprerà un attaccante a gennaio?

Uno dei temi intorno allaè cosa succede in attacco e come si muoverà il club eventualmente già nel mercato di gennaio. Il motivo è semplice, ovvero la situazione del reparto bianconero, che vedein difficoltà e soprattutto in cui manca una vera alternativa al serbo.infatti è ancora fuori per infortunio e non rientrerà prima della prossima sosta delle nazionali. Il tecnico potrà alternare eventualmente altri giocatori adattandoli, come ha fatto conAlla Continassa però quello dell'attacco rimane un tema aperto; la dirigenza farà valutazioni da qui ai prossimi mesi per capire se già nella prossima sessione ci sarà bisogno di un rinforzo. Molto dipenderà dalle risposte che darà Milik. Il polacco si è infortunato al ginocchio ormai ad inizio giugno e una volta tornato a disposizione, avrà comunque necessariamente bisogno di tempo per ritrovare la condizione.Se Milik riscontrasse altri problemi o non desse abbastanza garanzie per ricoprire il ruolo di vice Vlahovisfruttando eventuali opportunità. Se invece il polacco riuscisse a recuperare a pieno dall'infortunio convincendo Motta e la Juve, allora tutto sarebbe rimandato poi all'estate prossima. La strategia della Juve è chiara, adesso tanto passerà dalle condizioni di Milik.



