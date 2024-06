Verso Spagna-Italia: le parole di Spalletti su Morata

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro la, il CT dell'Lucianoha parlato anche delle caratteristiche della squadra iberica, sottolineando un aspetto interessante sull'exAlvaro Morata."La chiave è giocare bene a calcio e tenere di più la palla", il suo pensiero. "Con la Spagna ci vorrà qualche verticalizzazione in più, loro non ti aspettano al limite dell'area. Lo sanno tutti. Con l'Albania non potevamo verticalizzare, vedremo domani come affrontare la gara. Loro ti fanno la partita addosso, pressano sempre anche il portiere.ci va 20 volte su 20 retropassaggi. Questo comporta l'avanzamento della loro linea difensiva e qualche pallata da dietro ci starà da parte nostra. Dovremo avere i tempi giuste nelle giocate".