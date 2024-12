Cambiaso recupera per Monza-Juventus?

Larischia di nuovo di ritrovarsi con un'emergenza legata agli indisponibili nel momento in cui sembrava piano piano recuperare i giocatori. Contro il Monza potrebbero essere sette gli assenti per Thiago Motta. L'ultimo a fermarsi è statoDa valutareche restano in dubbio. Entrambi ieri hanno lavorato a parte, così come Douglas Luiz, e quindi rimane il punto interrogativo sul loro recupero. Fondamentali, riporta il Corriere dello Sport, in questo senso, saranno l’allenamento di oggi e quello di domani della vigilia. Nelle prossime ore si saprà con più certezza quindi le reali possibilità per Cambiaso in particolare di esserci a Monza.