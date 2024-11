Durante il match contro la Fiorentina, il Torino ha subito un imprevisto importante: Che Adams è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare. L’attaccante, che stava contribuendo attivamente alla fase offensiva della squadra granata, ha dovuto abbandonare il gioco, suscitando preoccupazione tra i tifosi e nello staff tecnico. Le sue condizioni saranno attentamente valutate nei prossimi giorni, ma c’è il rischio concreto che Adams non riesca a recuperare in tempo per il derby della Mole contro la Juventus, in programma la prossima settimana. Questo potrebbe rappresentare una significativa perdita per il Torino in una partita di grande importanza.