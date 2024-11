Il derby della Mole in programma sabato all'Allianz Stadium ha già il sapore dell'ultima spiaggia per. Dopo un buon inizio di stagione, infatti, il suosta vivendo un momento di grande difficoltà, tanto da essere scivolato al decimo posto in classifica con sei sconfitte nelle ultime sette partite. La panchina dell'ex tecnico del Venezia vacilla, e la sfida contro lapotrebbe essere decisiva. Il club granata, infatti, potrebbe optare per l'esonero in caso di sconfitta, con tanto di sostituto già individuato: si tratta di, con cui nelle ultime ore ci sono stati contatti fitti. Lo riporta Calciomercato.com.