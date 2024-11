C'è grande attesa per il derby train programma alle 20.45 di sabato all'Allianz Stadium. Si tratta di una partita importante per entrambe le squadre, con i bianconeri che vogliono mantenere il passo del Napoli capolista - sul cammino del quale c'è ora il big match contro l'Inter - e i granata che cercano disperatamente di uscire da un momento di crisi arrivato dopo un buon inizio di stagione.I tifosi del Torino sanno bene che la posta in gioco è alta, e sono già pronti a manifestare tutto il loro sostegno alla squadra di Paolo Vanoli. Potranno farlo anche dal vivo, dato che l'allenamento di venerdì 8 novembre allo stadio Filadelfia si svolgerà. "I tifosi - si legge in una nota del club - potranno assistere alla sessione pomeridiana accedendo all'impianto dall'ingresso di via Filadelfia a partire dalle ore 16.15".