La Juventus esordirà nel 2025 contro il Milan per la semifinale di Supercoppa italiana. I bianconeri vengono da un altro pareggio in campionato contro la Fiorentina, e dunque vogliono interrompere un trend che ha visto lasciare troppi punti indietro. Sarà anche molto importante tentare la corsa al p, con gli occhi puntati al match di questa sera tra Inter e Atalanta. La Juve ha recuperato diversi giocatori dall'infermeria, e dunque può avere diverse carte da giocare contro. C'è inoltre un aspetto che potrebbe "aiutare" i bianconeri: la Juventus, infatti, non ha mai perso nel primo match dell'anno solare negli ultimi 11 anni, con l'ultima sconfitta che risale al(1-2 contro la Sampdoria).