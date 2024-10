Lazio, la lista dei convocati in nazionale

Iniziata la seconda pausa per le nazionali. Ecco i giocatori che Thiago Motta "perderà" nei prossimi giorni perché impegnati con le rispettive nazionali. A differenza della prima sosta, il tecnico avrà meno calciatori a disposizione. Ma qual è la situazione in casa Lazio? Otto giocatori sono stati convocati.La Lazio affronterà la Juventus alla ripresa del campionato. Ecco gli 8 convocati: Isaksen (Danimarca), Mandas (Grecia), Marusic (Montenegro), Guendouzi (Prancia), Dia (Senegal), Hysa) (Albania) e Dele-Bashiru (Nigeria), Tchaouna (Francia under 21).