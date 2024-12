Verso Juventus-Fiorentina: chi sono i diffidati

Nella diciassettesima giornata di Serie A la Juventus affronta il Monza mentre la Fiorentina giocherà contro l'Udinese. Nel turno successivo invece, Juve e Fiorentina si sfideranno contro, nell'ultima partita del 2024. Un match importante in chiave qualificazione alla prossima Champions vista la posizione delle due squadre. La situazione dei diffidati.La Juventus ha due giocatori in diffida e che quindi con un'ammonizione contro il Monza salterebbero la partita contro la Fiorentina. Si tratta di due centrocampisti, ovvero Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli. Per la Fiorentina invece non c'è questo rischio visto che non ci sono giocatori diffidati.