Nicolòsi è ripreso dalla distrazione al retto femorale della coscia destra ed è pronto a tornare agli ordini di Simone. Secondo Tuttosport, Barella si allenerà probabilmente con il gruppo alla ripresa degli allenamenti martedì. Inzaghi valuterà se schierarlo titolare contro la Roma o farlo entrare a gara in corso. Davide Frattesi, che ha sostituito Barella, ha giocato molto con la nazionale e potrebbe partire titolare contro Israele. L'obiettivo principale di Inzaghi è avere Barella al massimo per la sfida contro la Juventus, data la sua importanza tattica per la squadra.