DaSi avvicina la partita contro il Genoa, match valido per la sesta giornata di Serie A, in programma sabato 28 settembre alle ore 18:00 al “Luigi Ferraris” di Genova.Questa mattina la Juventus è scesa in campo al Training Center per concentrarsi – dopo avere svolto una fase di riscaldamento – prima sulla parte tattica e poi su quella tecnica, svolgendo infine una partitella per concludere l’allenamento.Domani altra giornata di lavoro alla Continassa per preparare gli ultimi dettagli in vista della trasferta in Liguria, mentre l’appuntamento con la conferenza stampa della vigilia è per le ore 13:00 all’Allianz Stadium.