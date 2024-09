DaAlla Continassa prosegue la preparazione della squadra in vista della 6ª giornata di Serie A, in programma sabato 28 settembre alle ore 18:00, allo stadio Luigi Ferraris di Genova contro il Genoa.Agli ordini di mister Thiago Motta, per i bianconeri in scena una seduta - preceduta da una fase di riscaldamento - focalizzata sulla tattica, sul possesso palla e, successivamente, una partitella per poi concludere la sessione con un lavoro atletico.E nella giornata di domani la preparazione verso la sfida di sabato ai rossoblu continuerà: per i bianconeri appuntamento fissato al mattino.