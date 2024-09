La sosta è terminata e ora il campionato è pronto a ripartire dopo la pausa. La Juventus scenderà in campo al Carlo Castellani di Empoli per affrontare i padroni di casa dell'Empoli, allenati da Roberto D'Aversa. L'ultimo precedente in terra toscana risale alla quarta giornata della Serie A 23/24. I bianconeri vinsero 0-2 al Castellani grazie alle reti di Danilo e al gol di Chiesa. Tra i due gol ci fu anche il rigore sbagliato da Dusan Vlahovic. Pochi mesi prima i bianconeri avevano perso 4-1 contro i toscani, quando a pochi minuti dall'inizio del match venne confermata la penalizzazione di punti per le vicende extra-campo.