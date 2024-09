Come stanno Thuram e Weah? Le ultime

Si avvicina sempre di più la partita train programma sabato 14 settembre alle ore 18. E si avvicina anche il ritorno in gruppo diThuram e Weah si sono ancora allenati a parte: fermi da tre settimane per un infortunio muscolare identico (lesione di basso grado del bicipite femorale) hanno svolto un programma differenziato ma c’è fiducia di poterli recuperare, riferisce il Corriere dello Sport. Vedremo se già nell'allenamento odierno si alleneranno con il resto del gruppo. Se così fosse, Thiago Motta li convocherebbe sicuramente per la trasferta di Empoli.