Mancano pochi giorni al match contro l'Empoli, che si giocherà sabato alle ore 18.00 presso il Carlo Castellani di Empoli. Il gruppo ha ripreso gli allenamenti con i compagni che erano stati impegnati con le rispettive nazionali. La squadra si ritroverà domani per l'allenamento. Di seguito il comunicato.Prima squadra bianconera al lavoro alla Continassa per preparare la partita di sabato 14 settembre alle 18 in trasferta contro l’Empoli allo stadio Carlo Castellani - quarta giornata di Serie A e ritorno in campo per la Juventus dopo la prima pausa stagionale presente in calendario.Il gruppo che ha ritrovato anche i giocatori convocati dalle rispettive nazionali ha prima svolto il riscaldamento, concentrandosi poi sul possesso palla e sulla tattica.L’appuntamento domani è di nuovo in campo allo Juventus Training Center per la sessione dall’allenamento, mentre alle ore 13:00 è in programma nella sala stampa dell’Allianz Stadium la conferenza stampa in cui mister Thiago Motta presenterà la sfida contro la squadra toscana - come sempre in diretta su Juventus.com, da seguire dopo essersi collegati e registrati gratuitamente al nostro sito.