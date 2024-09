Disavventura nella notte per. Il tecnico dell', che sabato affronterà lain campionato, ha infatti dovuto fare i conti con alcuniche hanno fatto irruzione nella casa dove era presente con la moglie e i figli. Fortunatamente, al di là del comprensibile shock, nessuno di loro ha riportato conseguenze."È stato un momento difficile, ma è già alle spalle, lontanissimo", ha scritto D'Aversa sul suo profilo Instagram. "La porta di casa aperta, la privacy violata, la paura. Grazie alle forze dell'ordine, agli empolesi e allo straordinario amore della mia famiglia. Un brutto episodio che appartiene già al passato. Si continua a lavorare per".D'Aversa, in realtà, non sarà in panchina per il match di sabato, dovendo scontare la quarta e ultima giornata di squalifica per la testata con cui ha colpito l'attaccante francese Thomas Henry (ora al Palermo) al termine di Lecce-Verona dello scorso marzo, quando venne poi esonerato dai pugliesi.