Prudenza sul recupero di Vlahovic



Le possibili alternative in attacco

dovrà sciogliere il dubbio legato ain tempi brevi, con la trasferta di Birmingham ormai alle porte. L’attaccante serbo, assente contro il Milan per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra (escluse lesioni), continua a lavorare per recuperare. Stamattina ha svolto una sessione individuale sul campo, cercando di incrementare gradualmente il ritmo, ma non è ancora arrivato il via libera definitivo. Un nuovo test è previsto per domani, e solo martedì sarà presa una decisione definitiva sulla sua convocazione per la sfida di Champions League contro l’Aston Villa.La speranza dello staff tecnico è di averea disposizione, anche solo per uno spezzone di gara. La presenza di un centravanti di ruolo, infatti, rappresenterebbe un vantaggio cruciale rispetto a dover nuovamente improvvisare una soluzione alternativa, come accaduto a San Siro.La situazione dirichiede massima. Il giocatore, che ha accumulato molti minuti in questa prima parte di stagione, è a rischio di aggravare il problema muscolare. L’allarme è scattato durante la partita tra Serbia e Danimarca, quando il centravanti ha chiesto il cambio nei minuti finali dopo aver avvertito un fastidio al flessore della coscia. Una gestione avventata potrebbe compromettere la sua disponibilità nelle prossime settimane, motivo per cui lo staff medico bianconero predica prudenza.Senon dovesse recuperare in tempo,potrebbe essere costretto a replicare l’esperimento visto contro il Milan, schierando due centrocampisti in avanti. La coppia formata da McKennie e Koopmeiners, però, non ha offerto garanzie offensive nella sfida di San Siro, evidenziando la necessità di una soluzione più incisiva.Un’altra possibilità potrebbe essere rappresentata da Timothy, che a Milano ha giocato solo uno scampolo di partita dopo aver rimediato una contusione in allenamento nei giorni precedenti. Se l’esterno statunitense riuscisse a migliorare le proprie condizioni, potrebbe essere un’opzione per garantire maggiore profondità all’attacco.